Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: росіяни здійснили 2 атаки з повітря

На Дніпропетровщині ніч на 12 квітня минула неспокійно. Російські загарбники завдали двох атаки з повітря по Синельниківському району.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук повідомив про ситуацію в області станом на ранок 12 квітня. Він розповів про нічні атаки.

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Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині

Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей,

– зазначив Лукашук.

Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями.

На щастя, в обох випадках вдалося уникнути жертв та постраждалих.

Ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. Глава ОВА наголосив, що Дніпропетровщина має потужну оборону, тому у російських окупантів – жодних шансів.

Нагадаємо, раніше голова Військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що 11 квітня обстріляли одразу кілька сіл Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони атакували мирні населені пункти "Градами".

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