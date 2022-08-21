Ніч з симфонією повітряних тривог, – Братчук про наслідки обстрілів Одещини

Минулої ночі Одещина потрапила під ворожий обстріл – на територію області росіяни випустили 5 ракет типу "Калібр", дві з них змогли збити сили ППО.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Серсергійгій Братчук. Він також зазначив, що сигнал повітряної тривоги лунав багато разів і охоплював всю територію України.

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Вчора було доволі гучно, можна сказати, що ніч минула під симфонію повітряних тривог. Сирена вмикалась дуже часто, тому ми розуміли, що ворог спробує атакувати Одещину,

– зазначає Сергій Братчук.

Яку зброю використав ворог

За словами речника Одеської ОВА, "прилетіли" ракети оперативно тактичні, морського базування типу "Калібр" – таких снарядів було 5. На жаль, 3 ракети влучили у зерносховище, каже він.

"Внаслідок цієї ворожої атаки немає постраждалих і ракети все ж не влучили у ціль. Звісно, роспропаганда вже розповіла, що знищили склад із західною зброєю, але яка армія – такі перемоги", – резюмує Братчук.

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З 20 запусків ворожих ракет – 19 влучань у цивільних

У Службі безпеки України встановили, що лише 1 ракета з 19 випущених росією влучала у військовий об'єкт. Решта 19 – у житлові будинки, лікарні, заклади освіти тощо.

Метою номер 1 для росіян є не військові об'єкти, а люди. Це вже давно стало зрозуміло, адже ворожі війська найбільше гатять саме по цивільній інфраструктурі. Житлові райони Харкова та Миколаєва практично щодня опиняються під обстрілами.

Наприклад, 20 серпня окупанти запустили ракетою "Калібр" по житлових будинках у Вознесенську Миколаївської області. Смертоносний снаряд пошкодив 5-поверховний будинок та кілька приватних. На жаль, 14 місцевих мешканців зазнали поранень. Серед них є 3 дітей. Відомо, що одній дівчинці уламок вибив око.