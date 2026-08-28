Вночі Росія запустила понад 160 БпЛА: скільки вдалося збити та чи є влучання

У ніч на 28 серпня Сили оборони України збили та подавили 137 із 164 ворожих безпілотників різного типу. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, противник розпочав випуск безпілотників з 18:00 27 серпня.

Які подробиці атаки?

Ворог запускав дрони з кількох напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського.

Серед застосованих засобів були ударні БпЛА типу Shahed, половина з яких виявилася реактивною, а також дрони "Гербера" та імітатори "Пародія".

Захисники неба ліквідували ворожі цілі у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Важливо! 137 ворожих БпЛА вдалося збити.

Втім, внаслідок атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях, а падіння уламків збитих апаратів спричинило пошкодження ще на чотирьох.

Бойова робота в українському небі станом на ранок триває, оскільки в повітряному просторі залишаються близько 10 ворожих БпЛА. Військові закликають жителів дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.

Яка інформація є про наслідки?

У ніч на 28 серпня російські війська атакували Житомирщину дронами. Внаслідок удару загорівся об'єкт цивільної інфраструктури, де була пошкоджена спеціальна техніка.

У Запоріжжі під час чергової атаки постраждав торговельний центр. Також вночі росіяни завдали удару по логістичній інфраструктурі "Нової пошти". Сортувальні центри компанії в Сумах та на Київщині були знищені.