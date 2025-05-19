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24 Канал Новини України Нічна атака БпЛА, росіяни тиснуть на Донеччині: хронологія 1181 дня війни
19 травня, 06:23
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Нічна атака БпЛА, росіяни тиснуть на Донеччині: хронологія 1181 дня війни

Маргарита Волошина

В Україні розпочалася 1181 доба повномасштабної війни в Україні. Уночі росіяни атакували ударними БпЛА. Водночас на фронті окупанти тиснуть на Харківщині та Донеччині.

Яка ситуація на фронті, що відомо про наслідки російських атак та головні події 19 травня – повідомляє 24 Канал.

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Що відбулося за добу 19 травня

03:24, 19 травня

У Черкасах пролунали вибухи

Радше за все це була робота сил протиповітряної оборони. Але офіційних повідомлень щодо цього на момент публікації не було.

00:28, 19 травня

Зеленський привітав нового президента Румунії з "історичною" перемогою

Український лідер назвав перемогу Дана на виборах президента Румунії "історичною". Президент висловив сподіванняна подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією.

Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде,
– наголосив політик, коментуючи перемогу Нікушора Дана.