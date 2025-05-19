Нічна атака БпЛА, росіяни тиснуть на Донеччині: хронологія 1181 дня війни

В Україні розпочалася 1181 доба повномасштабної війни в Україні. Уночі росіяни атакували ударними БпЛА. Водночас на фронті окупанти тиснуть на Харківщині та Донеччині.

Яка ситуація на фронті, що відомо про наслідки російських атак та головні події 19 травня – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": куди летіли ворожі дрони

Що відбулося за добу 19 травня