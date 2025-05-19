Нічна атака БпЛА, росіяни тиснуть на Донеччині: хронологія 1181 дня війни
В Україні розпочалася 1181 доба повномасштабної війни в Україні. Уночі росіяни атакували ударними БпЛА. Водночас на фронті окупанти тиснуть на Харківщині та Донеччині.
Яка ситуація на фронті, що відомо про наслідки російських атак та головні події 19 травня – повідомляє 24 Канал.
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Що відбулося за добу 19 травня
Радше за все це була робота сил протиповітряної оборони. Але офіційних повідомлень щодо цього на момент публікації не було. Український лідер назвав перемогу Дана на виборах президента Румунії "історичною". Президент висловив сподіванняна подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде,
У Черкасах пролунали вибухи
Зеленський привітав нового президента Румунії з "історичною" перемогою
– наголосив політик, коментуючи перемогу Нікушора Дана.
Радше за все це була робота сил протиповітряної оборони. Але офіційних повідомлень щодо цього на момент публікації не було.
Український лідер назвав перемогу Дана на виборах президента Румунії "історичною". Президент висловив сподіванняна подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією.
Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде,