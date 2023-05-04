Україну атакували дронами-камікадзе 4 травня: все, що відомо про влучання та збиття

Вночі 4 травня російські загарбники вкотре випустили по Україні дрони-камікадзе. На щастя, більшість з них вдалося знищити.

Однак у деяких регіонах є влучання "Шахідів". 24 Канал детальніше розповість про нічну атаку дронів.

Важливо Росіяни знову атакували Київ дронами і ракетами: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Де лунали вибухи

Протягом ночі 4 травня під ударом опинились Київська, Запорізька, Донецька та Одеська області.

У Києві вночі пролунав вибух, однак у КМВА запевнили, що це робота ППО. Також неспокійно було в області.

У Херсоні, Слов'янську та Краматорську також пролунали вибухи. Однак підтвердженої інформації поки немає.

Попередньо, по Запоріжжю окупанти вдарили ракетами С-300. Вибухи спричинили подекуди перепади напруги.

Скільки дронів знищили в Україні

Вночі 4 травня терористи випустили по Україні 24 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Наша протиповітряна оборона знищила 18 цих ударних БпЛА, а також розвідувальний безпілотник.

В Одесі є влучання

Загарбники випустили по Одесі 15 Shahed-131/136. З них:

12 – знищили наші сили протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп;

3 – вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

На щастя, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, ліквідували.



На дронах окупанти залишили "послання" / фото Владислава Назарова

Атака Київщини

Цієї ночі окупанти здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно, балістичного типу.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БпЛА були знищені. Наразі усі дані уточнюються.

У Повітряних силах поки не підтверджують запуск Росією балістичних ракет під час нічної атаки.

До речі, внаслідок атаки на столицю у Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури.

Згодом стало відомо, що внаслідок збиття ворожих повітряних об’єктів у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало близько десяти уламків. Унаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Постраждалих немає.

По Дніпропетровщині вдарили дронами

Вночі окупанти атакували Нікополь артилерією та дронами. Унаслідок цього постраждав 32-річний чоловік – він у лікарні. У місті пошкоджені 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще – газогін та лінія електропередач.

Також є руйнування й на одному з промислових підприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині / фото Сергія Лисака

У Запоріжжі є пошкодження

Унаслідок нічної атаки ворога у Запоріжжі пошкоджено приватні будинки. Вибуховою хвилею в них вибито шибки та понівечено покрівлі. Серед людей постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби.



На Запоріжжі є влучання / фото Анатолія Куртєва