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24 Канал Новини України "Молнії" поцілили у Харків: є постраждала, зруйновано АЗС
6 серпня, 09:37
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"Молнії" поцілили у Харків: є постраждала, зруйновано АЗС

Анастасія Горецька
Основні тези
  • Росія двічі атакувала Київський район Харкова дронами "Молнія", один з яких влучив в АЗС, поранивши 18-річну дівчину.
  • Другий дрон вдарив між житловими будинками, пошкодивши вікна, але без жертв; розпочато досудове розслідування за воєнні злочини.

Увечері 5 серпня Росія двічі атакувала Київський район Харкова дронами типу "Молнія". Один з БпЛА влучив в автозаправку – поранення отримала 18-річна дівчина, ще один вибух стався біля житлових будинків.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Харківську прокуратуру. Увечері 5 серпня російська армія двічі атакувала Київський район Харкова безпілотниками. 

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Харків під прицілом дронів

За попередніми даними, окупанти застосували БпЛА типу "Молнія". Перший удар стався близько 21:20 – дрон влучив у дах автозаправної станції. Внаслідок атаки постраждала 18-річна дівчина. За інформацією слідства, приблизно через дві години ще один БпЛА вдарив між житловими будинками – вибуховою хвилею вибило скло у квартирах, проте обійшлося без жертв.

Раніше міський голова Ігор Терехов підтвердив обидва удари. У другому випадку, за його словами, дрон влучив у дорогу, а пошкодження отримали сусідні будинки.

За фактом обстрілу Київська окружна прокуратура міста Харкова розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.