У Києві перекрили дороги через нічну атаку: перелік вулиць
- У Києві перекрито кілька вулиць через нічну атаку, що ускладнює рух транспорту.
- Змінено маршрути автобусів №69, №9, №14-Т, №2 та тролейбуса №27.
- Влада закликає враховувати обмеження під час планування маршруту та стежити за оновленнями.
Унаслідок нічної атаки на Київ у місті частково перекрито рух транспорту. Деякі вулиці залишаються недоступними, а маршрути громадського транспорту зазнали змін.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА та Патрульну поліцію. У місті ускладнено проїзд як приватним, так і громадським транспортом.
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Де не проїхати та як курсує транспорт?
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, наразі перекрито:
- вулицю Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
- провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волноваською);
- вулицю Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
- вулицю Пост-Волинську (від проспекту Відрадного до перехрестя з вулицею Новопольовою);
- вулицю Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
- вулицю Волноваську (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).
Влада закликає враховувати ці обмеження під час планування маршруту.
Зміни в русі громадського транспорту:
- Автобус №69 курсує в напрямку ст. м. "Палац спорту" через вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі – за звичним маршрутом.
- Тролейбус №27 тимчасово курсує лише до Індустріального шляхопроводу.
- Автобуси №9 та №14-Т їдуть через вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара.
- Автобус №2 курсує проспектом Відрадним без заїзду на ст. Київ-Волинський.
Міська влада просить водіїв та пасажирів бути уважними та стежити за оновленнями.
Часті питання
Які вулиці перекриті у Києві через ускладнення руху?
Перекриті вулиці включають вулицю Вацлава Гавела, провулок Юрія Матущака, вулицю Івана Дзюби, вулицю Пост-Волинську, вулицю Академіка Шалімова та вулицю Волноваську. Ці обмеження варто враховувати при плануванні маршруту.
Як змінився маршрут громадського транспорту у зв'язку з перекриттями?
Автобус №69 курсує через вул. Василя Кучера, тролейбус №27 тимчасово їздить лише до Індустріального шляхопроводу, автобуси №9 та №14-Т їдуть через вул. Академіка Шалімова, а автобус №2 рухається проспектом Відрадним без заїзду на ст. Київ-Волинський.
Які рекомендації надає міська влада водіям і пасажирам у зв'язку з ускладненням руху?
Міська влада закликає водіїв та пасажирів бути уважними і стежити за оновленнями інформації щодо руху транспорту та перекриття доріг, щоб враховувати обмеження під час планування поїздок.