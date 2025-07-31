Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві перекрили дороги через нічну атаку: перелік вулиць
31 липня, 08:30
2

У Києві перекрили дороги через нічну атаку: перелік вулиць

Анастасія Горецька
Основні тези
  • У Києві перекрито кілька вулиць через нічну атаку, що ускладнює рух транспорту.
  • Змінено маршрути автобусів №69, №9, №14-Т, №2 та тролейбуса №27.
  • Влада закликає враховувати обмеження під час планування маршруту та стежити за оновленнями.

Унаслідок нічної атаки на Київ у місті частково перекрито рух транспорту. Деякі вулиці залишаються недоступними, а маршрути громадського транспорту зазнали змін.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА та Патрульну поліцію. У місті ускладнено проїзд як приватним, так і громадським транспортом.

Читайте також Звичайна 9-поверхівка у Святошинському районі, – Ткаченко показав зруйнований будинок у Києві 

Де не проїхати та як курсує транспорт?

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, наразі перекрито:

  • вулицю Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
  • провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волноваською);
  • вулицю Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
  • вулицю Пост-Волинську (від проспекту Відрадного до перехрестя з вулицею Новопольовою);
  • вулицю Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
  • вулицю Волноваську (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

Влада закликає враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Зміни в русі громадського транспорту:

  • Автобус №69 курсує в напрямку ст. м. "Палац спорту" через вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі – за звичним маршрутом.
  • Тролейбус №27 тимчасово курсує лише до Індустріального шляхопроводу.
  • Автобуси №9 та №14-Т їдуть через вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара.
  • Автобус №2 курсує проспектом Відрадним без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Міська влада просить водіїв та пасажирів бути уважними та стежити за оновленнями.

Часті питання

Які вулиці перекриті у Києві через ускладнення руху?

Перекриті вулиці включають вулицю Вацлава Гавела, провулок Юрія Матущака, вулицю Івана Дзюби, вулицю Пост-Волинську, вулицю Академіка Шалімова та вулицю Волноваську. Ці обмеження варто враховувати при плануванні маршруту.

Як змінився маршрут громадського транспорту у зв'язку з перекриттями?

Автобус №69 курсує через вул. Василя Кучера, тролейбус №27 тимчасово їздить лише до Індустріального шляхопроводу, автобуси №9 та №14-Т їдуть через вул. Академіка Шалімова, а автобус №2 рухається проспектом Відрадним без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Які рекомендації надає міська влада водіям і пасажирам у зв'язку з ускладненням руху?

Міська влада закликає водіїв та пасажирів бути уважними і стежити за оновленнями інформації щодо руху транспорту та перекриття доріг, щоб враховувати обмеження під час планування поїздок.