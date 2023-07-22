Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів збила ППО

Вночі 22 липня російські терористи вкотре атакували мирні населені пункти України дронами. Наша ППО відпрацювала на відмінно.

Окупанти запустили "Шахеди" з південно-східного напрямку. Загалом атакували 5 іранськими дронами-камікадзе.

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Скільки дронів збили цієї ночі

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 дронів-камікадзе знищено,

– зазначили в Повітряних силах.

Також додали, що упродовж 21 липня наша ППО збила дев'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Окрім того, за поточну та минулу добу українська авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських загарбниках.

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