Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів збила ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 22 липня російські терористи вкотре атакували мирні населені пункти України дронами. Наша ППО відпрацювала на відмінно.
Окупанти запустили "Шахеди" з південно-східного напрямку. Загалом атакували 5 іранськими дронами-камікадзе.
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Скільки дронів збили цієї ночі
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 дронів-камікадзе знищено,
– зазначили в Повітряних силах.
Також додали, що упродовж 21 липня наша ППО збила дев'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Окрім того, за поточну та минулу добу українська авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських загарбниках.
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Окупанти атакували Кіровоградщину
- Вранці в Кіровоградській ОВА повідомили, що окупанти атакували область дронами. По них відпрацювала протиповітряна оборона.
- За попередніми даними, минулося без загиблих, травмованих та руйнувань цивільної інфраструктури.