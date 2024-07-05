Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

5 липня 2024, 23:02
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Російські військові пізно ввечері 5 липня знову запустили на Україну ударні безпілотники. У частині областей оголошена тривога.

Повітряні сили попередили про небезпеку. Що вже відомо про чергову російську атаку, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

00:34, 06 липня

Шахед на Дніпро з Півдня. Пройдіть, будь ласка, в укриття. 

Ще один дрон летить з північного Заходу.

00:16, 06 липня

  • група дронів прямує на північносхідніше Черкас. Курс південнозахідний;
  • друга – на Сумщині. Дрони летять на південнозахідний напрямок;
  • третя – на Дніпропетровщині. Курс на Камʼянське;
  • четверта – на Кіровоградщині, курс на Кременчук.
00:05, 06 липня

Вибух в Сумах та робота ППО. 

23:37, 05 липня

Суми  в укриття!

23:33, 05 липня

Миргород – в укриття!

23:31, 05 липня

  • Група прямує на Миргород.
  • Друга група прямує північно-східніше Полтави. Курс південно-західний.
  • Третя група на півночі від Сум. Курс південно-західний.
  • Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно-західний.
23:13, 05 липня

"Шахеди" з Херсонщини. Курс північно-західний.

22:43, 05 липня

"Шахеди" на Сумщині. Курс південно-західний.

Автор: Юлія Муріна