Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Російські військові пізно ввечері 5 липня знову запустили на Україну ударні безпілотники. У частині областей оголошена тривога.

Повітряні сили попередили про небезпеку. Що вже відомо про чергову російську атаку, передає 24 Канал.

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оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі