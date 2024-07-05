Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару
Російські військові пізно ввечері 5 липня знову запустили на Україну ударні безпілотники. У частині областей оголошена тривога.
Повітряні сили попередили про небезпеку. Що вже відомо про чергову російську атаку, передає 24 Канал.
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Шахед на Дніпро з Півдня. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Ще один дрон летить з північного Заходу. Вибух в Сумах та робота ППО. Суми в укриття! Миргород – в укриття! "Шахеди" з Херсонщини. Курс північно-західний. "Шахеди" на Сумщині. Курс південно-західний.
Шахед на Дніпро з Півдня. Пройдіть, будь ласка, в укриття.
Ще один дрон летить з північного Заходу.
Вибух в Сумах та робота ППО.
Суми в укриття!
Миргород – в укриття!
"Шахеди" з Херсонщини. Курс північно-західний.
"Шахеди" на Сумщині. Курс південно-західний.