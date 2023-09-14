Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів вдалося знищити

У ніч проти 14 вересня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 22 "Шахеди".

З 22 дронів наші сили ППО знищили 17 безпілотників. Таким чином, українські захисники відпрацювали вночі на відмінно.

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Що відомо про нічну атаку України

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, вночі 14 вересня окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

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У Дніпропетровській ОВА зазначили, що оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю 3 безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих.

Окрім цього, сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини було знищено ворожий БпЛА ''Шахед''.

До речі, у Миколаївській ОВА також повідомляли, що вночі 14 вересня в області працювала ППО. Так, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три ворожі ударні БпЛА "Shahed-136/131", ще п'ять – на рахунку інших складових Сил оборони півдня України.

Що кажуть у Повітряних силах

У відомстві повідомили, що в ніч на 14 вересня з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – Росія.

Усього було зафіксовано пуски 22 "Шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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