6 "Шахедів" і 1 "Supercam": потужні кадри, як на Півдні збивали російські дрони

Вночі росіяни атакували нашу державу 23 "Шахедами". Оборонці неба потужно працювали по ворожих дронах. Зокрема, збивали їх на Півдні.

На оприлюднених кадрах бойова робота підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади. Про це пише 24 Канал.

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Як на Півдні збивали ворожі "Шахеди"

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У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що оборонці неба збили не лише ударні дрони, а й розвідувальний БпЛА.

6 знищених "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam" – результат бойової роботи підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади у ніч на 4 грудня 2023 року,

– повідомили військові.

До речі Ворог намагався атакувати дронами Прикарпаття: один "Шахед" залетів і на Львівщину

Як цієї ночі збивали ворожі повітряні цілі: дивіться відео

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