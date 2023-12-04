6 "Шахедів" і 1 "Supercam": потужні кадри, як на Півдні збивали російські дрони
Джерело:Повітряне командування "Південь"
Вночі росіяни атакували нашу державу 23 "Шахедами". Оборонці неба потужно працювали по ворожих дронах. Зокрема, збивали їх на Півдні.
На оприлюднених кадрах бойова робота підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади. Про це пише 24 Канал.
Цікаво Які області вночі атакували окупанти: де оборонці неба збивали "Шахеди"До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Як на Півдні збивали ворожі "Шахеди"
У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що оборонці неба збили не лише ударні дрони, а й розвідувальний БпЛА.
6 знищених "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam" – результат бойової роботи підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади у ніч на 4 грудня 2023 року,
– повідомили військові.
До речі Ворог намагався атакувати дронами Прикарпаття: один "Шахед" залетів і на Львівщину
Як цієї ночі збивали ворожі повітряні цілі: дивіться відео
Коротко про чергову атаку Росії на Україну
- Цієї ночі росіяни запустили 23 "Шахеди" та одну керовану авіаційну ракету. У Повітряних Сил повідомили, що ППО знищила 18 ворожих дронів і Х-59.
- Оборонці неба працювали по дронах на Хмельниччині. Повідомлень про постраждалих або пошкодження не було.
- На Миколаївщині внаслідок збиття БпЛА уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Без постраждалих.
- "Шахед" збили й у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
- У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що наші воїни працювали по російських дронах у Хмельницькій, Івано-Франківській і Тернопільській області. Збили 4 "Шахеди".
- До речі, окупанти продовжують атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. В області також збили "Шахеди". Минулося без значних руйнувань і постраждалих.
- Ворожий дрон залетів і на Львівщину. Втім, його збили за межами області. Постраждалих і руйнувань теж немає.
- У Кіровоградській області також працювала ППО. За попередніми даними, минулося без руйнувань і постраждалих.