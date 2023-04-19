Нічна атака "Шахідами" по Одещині: скільки дронів знищила ППО і куди влучив ворог

У ніч проти 19 квітня окупанти вдарили по Одещині іранськими дронами. На жаль, не минулося без прильотів.

Деталі розповіли в Оперативному командуванні "Південь". За їхніми даними, 10 з 12 ударних безпілотників знищили наші сили протиповітряної оборони.

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Ворожі дрони цього разу знищили воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування "Південь".

Куди поцілив ворог

Відомо, що ворог влучив в об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальні служби оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки обстрілу Одещини / Фото Оперативного командування "Південь"

Додамо, що пізно ввечері 18 квітня військові з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною безпілотник агресора. Ймовірно, Shahed-136. Загалом ніч в регіоні минула з тривогою, проте без ворожих атак.

Що відомо про нічний обстріл Одещини

Близько 2 години ночі 19 квітня на Одещині пролунав сигнал тривоги. Моніторингові групи почали повідомляти про запуски фальшивих цілей та безпілотників з півдня.

Незабаром після цього в місті почали почуватися потужні вибухи, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо про знищення кількох безпілотників, які, за інформацією місцевих ЗМІ, належали "Шахідам". Також гучно було у Чорноморську.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Кремль може атакувати Україну під час травневих свят.

Вона зауважила, що нинішнє затишшя на Півдні країни пов'язане в тому числі й з браком ракет "Калібр" у росіян. Зокрема, використання "Калібрів" ворогом малоймовірне, адже в окупантів цих ракет залишилося мало, проте Росія може завдавати ними точкові удари по важливих об'єктах.