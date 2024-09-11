Нічна атака ворога: скільки повітряних цілей вдалося приземлити захисникам

У ніч на 11 вересня окупаційне військо вкотре атакувало Україну ракетами та "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити.

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Скільки ворожих цілей ліквідували під час нічної атаки

У ніч на 11 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 34-х засобів повітряного нападу російської армії.

За даними ПС, ворог ударив однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю Росії, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, а також 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.

Також Росія атакувала 25-ма ударними БпЛА типу Shahed. У Повітряних силах зазначили, що райони пусків ворожих дронів були Курськ, Єйськ, що в Росії, а також Чауда – Крим.

Там додали, що до відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила),

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.



Під час нічної атаки збито 20 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил