Нічна атака ворога: збито ракету та 9 "Шахедів"

Росія продовжує атакувати українські мині міста з повітря. Зокрема, вона знову запускала проти України ударні дрони типу "Шахед".

Вночі проти 29 липня Росія запустила по Україні БпЛА та ракету. По них працювали сили протиповітряної оборони.

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Збито майже всі "Шахеди"

Ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА із мису Чауда в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 9 БпЛА типу "Шахед". Повітряні цілі знищили у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Зокрема, над Дніпропетровською областю вдалося збити 6 БпЛА, з них 5 – над самим обласним центром.