Нічна масована атака: через влучання у Кривому Розі зайнялася багатоповерхова будівля
Джерело:Сергій Лисак
У ніч проти 19 вересня Росія атакувала Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. На жаль, там є влучання ворожої цілі.
Унаслідок атаки зайнялася багатоповерхова будівля. Втім, пожежу вже загасили.
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Що відомо про нічний удар у Кривому Розі
Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Вибуховою хвилею були пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.
Влада уточнила, що внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі. Вогонь ліквідували рятувальники. Вибиті вікна у 3 багатоповерхових будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Олександр Вілкул детальніше розповів, що вночі внаслідок ворожого влучення виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне – без втрат.
На базі школи (у цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають, де вона розташована) створено штаб ліквідації наслідків. З 9-ї ранку там буде видача будматеріалів – плівка, ОСБ, рейка та інше, прийом заяв на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету,
– зазначив Вілкул.
Окрім цього, від вечора ворог ще двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, у стані середньої тяжкості.
Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін.
Обстріл Дніпропетровщини / фото ОВА
У Львові є влучання під час масованої атаки
- Вночі 19 вересня внаслідок удару на території Львова зафіксували загоряння на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Там горить дах промислового складу.
- За уточненими даними від ОВА, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка, попередньо, без травм. Чоловік у важкому стані.
- Згодом мер Львова уточнив, що наразі відомо все ж лише про одного постраждалого внаслідок атаки. Це 26-річний хлопець, у якого відкритий перелом кінцівки.
- До речі, рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито. Там працює спецтехніка і всі відповідні служби. Влада попередила: за можливості – оминайте цю ділянку дороги.