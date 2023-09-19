Нічна масована атака: через влучання у Кривому Розі зайнялася багатоповерхова будівля

У ніч проти 19 вересня Росія атакувала Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. На жаль, там є влучання ворожої цілі.

Унаслідок атаки зайнялася багатоповерхова будівля. Втім, пожежу вже загасили.

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Що відомо про нічний удар у Кривому Розі

Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили.

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Вибуховою хвилею були пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.

Влада уточнила, що внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі. Вогонь ліквідували рятувальники. Вибиті вікна у 3 багатоповерхових будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Олександр Вілкул детальніше розповів, що вночі внаслідок ворожого влучення виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне – без втрат.

На базі школи (у цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають, де вона розташована) створено штаб ліквідації наслідків. З 9-ї ранку там буде видача будматеріалів – плівка, ОСБ, рейка та інше, прийом заяв на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету,

– зазначив Вілкул.

Вранці над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий БпЛА.

Окрім цього, від вечора ворог ще двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін.

Обстріл Дніпропетровщини / фото ОВА

У Львові є влучання під час масованої атаки