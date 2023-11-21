Прямувала на Дніпропетровщину: надвечір ППО збила російську ракету

Надвечір 20 листопада окупанти намагалися атакували Дніпропетровщину. Втім, ворожу ракету збила ППО.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради. Також Лукашук подякував українським військовим.

До теми Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Дніпра

На Дніпропетровщині збили ракету

Маємо гарну новину. Вчора надвечір наші військові з Повітряних сил ЗСУ збили ракету, яку ворог спрямував на область,

– зазначив голова облради.

Також подякував захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід".

Ввечері 20 листопада на Дніпропетровщині збили ракету / Інфографіка облради

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