Прямувала на Дніпропетровщину: надвечір ППО збила російську ракету
21 листопада 2023, 07:33Читать новость на русском
Джерело:Микола Лукашук
Надвечір 20 листопада окупанти намагалися атакували Дніпропетровщину. Втім, ворожу ракету збила ППО.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради. Також Лукашук подякував українським військовим.
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На Дніпропетровщині збили ракету
Маємо гарну новину. Вчора надвечір наші військові з Повітряних сил ЗСУ збили ракету, яку ворог спрямував на область,
– зазначив голова облради.
Також подякував захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід".
Що вже відомо про нічну атаку на Україну
- Вночі 21 листопада окупанти атакували нашу державу 4 ракетами С-300 та 1 "Іскандер-К".
- Окрім того, агресор запустив 11 "Шахедів".
- Крилату ракету й 10 дронів-камікадзе збила ППО.
- На жаль, внаслідок обстрілу руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.