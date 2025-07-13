МАГАТЕ повідомило про стрілянину на окупованій ЗАЕС: зранку знайшли гільзи

На окупованій Запорізькій АЕС лунали сотні пострілів зі стрілецької зброї. Вранці експерти МАГАТЕ виявили біля енергоблоків № 5 і № 6 численні гільзи, що викликало стурбованість через загрозу ядерній безпеці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії. На території окупованої Запорізької атомної електростанції пізно ввечері в суботу, 13 липня, пролунали сотні пострілів зі стрілецької зброї.

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МАГАТЕ повідомило про стрілянину на окупованій ЗАЕС

Стрілянина тривала близько години – з 22:00 за місцевим часом.

Вранці у неділю під час обходу території команда експертів МАГАТЕ виявила численні гільзи малого калібру, розкидані на землі біля реакторів № 5 та № 6. За інформацією агентства, жодних слідів пошкодження будівель чи розбитих вікон не зафіксовано.

Така військова діяльність на території або поблизу великої атомної електростанції є вочевидь неприйнятною,

– заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що будь-яка стрілянина поблизу критичної інфраструктури створює серйозну загрозу ядерній безпеці.

Команда МАГАТЕ, що залишається на ЗАЕС, продовжує збирати додаткову інформацію, щоб з’ясувати обставини інциденту та оцінити можливі наслідки для станції.