Нічна тривога та мінування ЗАЕС: хронологія 485 дня війни

Українські захисники та захисниці щодня дають відсіч ворогу, ризикуючи власним життям. Водночас боротьба триває і на дипломатичному фронті.

Про ключові події п'ятниці, 23 червня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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