Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами: у мережі показали моторошний момент удару

У ніч на 17 червня Росія масовано атакувала Київ. Цього разу ворог запустив "Шахеди" та ракети.

Моторошний момент прильоту ракети з касетними боєприпасами потрапив на відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Очевидці зафільмували момент прильоту ракети

Варто зауважити, що мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що після російського удару по будинку на столичних Нивках екстрені служби знайшли частинки касетних боєприпасів.

На щастя, ніхто не загинув. Проте Росія навмисно використовує такі боєприпаси, щоб вбити якомога більше людей.

Мешканці Києва зняли момент атаки на столицю: відео очевидців

Зазначимо, що країна-агресорка продовжує тероризувати мирне населення та обстрілювати Україну. Цієї ночі від російської атаки найбільше постраждав Київ. У столиці зафіксовано удари по 27 локаціях.

Внаслідок цинічної атаки росіян загинули щонайменше 20 людей, ще 139 постраждали. 18 червня у місті оголошено Днем жалоби. Станом на 15:30 17 червня рятувально-пошукова операція досі триває.