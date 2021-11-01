У нічній ДТП під Кропивницьким загинули 4 людей, серед яких 3 – діти
1 листопада 2021 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя у ніч на 1 листопада сталася ДТП за участі легковика та вантажівки. Внаслідок аварії загинули 4 людей, з яких 3 – діти.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія трапилася о 01:05 поблизу села Новошевченкове Кропивницького району.
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Під Кропивницьким трапилася жахлива ДТП
На трасі неподалік Кропивницького сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.
У результаті аварії загинули 4 людей, зокрема троє неповнолітніх дітей: 2005, 2009 та 2010 років народження. Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучали 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.
Наразі невідомо, що спричинило смертельну аварію.
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