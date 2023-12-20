Нічний удар по Харкову: Повітряні сили уточнили, звідки та якими ракетами бив ворог
Росія завдала ракетних ударів по території одного з транспортних депо Харкова вночі 20 грудня. Ворог атакував зенітними керованими ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили станом на ранок. Зазначають, що запустили ворожі цілі окупанти з території Росії.
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Російське військо завдало удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині,
– ідеться у повідомленні.
Інформацію С-300 повідомив і начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, вибухотехніки знайшли залишки російських снарядів С-300.
"Сьогодні вночі ворог обстріляв Харків та населені пункти в області. В місті пошкоджені інфраструктурні об’єкти, на місцях влучань вибухотехніки виявили залишки російських снарядів С-300", – зазначив Тимошко.
Також, за його словами, під обстрілом було і селище Отрадне, там зафіксовано два влучання.
"В селі Отрадне вночі зафіксовано два "прильоти". За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами С-300", – додав правоохоронець.
Головне про обстріл
- Вибух у Харкові пролунав ще до оголошення повітряної тривоги – о 00:59, другий – о 01:00, коли повітряна тривога ще лунала. За попередніми даними, внаслідок атаки Росії постраждалих немає.
- Міський голова Ігор Терехов згодом повідомив, що удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Він наголосив, що це суто цивільний об'єкт.