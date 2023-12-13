Нічний обстріл Києва: кадри зі столиці після атаки ворога

Унаслідок атаки ворога на Київ 13 грудня зафіксовано десяток пошкоджень. Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки. У мережі з'явились кадри зі столиці після атаки.

Фото та відео зі столиці опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, рятувальники продовжуються працювати на місцях падіння уламків ракет.

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Рятувальники евакуювали киян

За даними МВС, у Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автівок.



У Києві під час атаки уламки упали на багатоповерхівку, людей евакуювали / Фото ДСНС



Рятувальники оперативно локалізували пожежі / Фото ДСНС

Врятовано 17 людей

Клименко повідомив, що усього було врятовано 17 людей, з яких 5 людей, які не могли самостійно пересуватися, та 7 дітей.

"На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб", – додав міністр.

Також, за його словами, пошкоджень зазнала будівля садочка. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує.



Наразі інформації про жертв не було / Фото ДСНС



Людей, які не змогли вийти самостійно, евакуювали рятувальники / Фото ДСНС

Відповідні служби продовжують працювати

На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні Пункти Незламності. У МВС наголосили, що поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян.



Рятувальники продовжують працювати на місцях влучання уламків / Фото ДСНС

! За даними КМВА, станом на 6.00 у Києві відомо про 51 постраждалого від ракетного удару, серед потерпілих – 6 дітей. Найстаршій людині – 80 років, наймолодшій – 5.

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