Нічний обстріл Миколаєва: ракети влучили у житлові багатоповерхівки

Російські військові у ніч проти 23 жовтня завдали ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що окупанти влучили у багатоповерхівки. Що відомо про постраждалих і масштаби руйнування – читайте далі.

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Оскільки на фронті вони не можуть похизуватися здобутками, то не припиняють воювати з цивільними, завдаючи ракетних ударів.

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Окупанти влучили у багатоповерхівку у Миколаєві

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, окупанти атакували місто ракетами типу С-300. Один з ворожих снарядів влучив у п'ятиповерхівку. Одна з квартир на п'ятому поверсі зруйнована вщент.

Крім того, пошкоджень від вибуху зазнала сусідня 10-поверхівка. Уламки та вибухова хвиля вибили вікна, двері, а також понищили балкони. Відомо, що поруйновані також теплотраса, дитячий майданчик, а також кілька автомобілів, які були припарковані поруч з будинком.

Дивом минулося без жертв. Сєнкевич зазначає, що один чоловік отримав легкі травми від уламків скла. Медики вже надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації поранений відмовився. У Нацполіції пізніше додали, що внаслідок атаки "є поранені". Але жодних додаткових відомостей не надали. Тож очікуємо на додаткову інформацію щодо цього. За словами глави Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, поранень зазнали п'ятеро людей, троє з яких госпіталізовані.

На місці працюють фахівці ДСНС. Також виїхала бригада, яка займеться ремонтом теплотраси. Будинки обстежать і співробітники районної адміністрації. Їхня робота полягатиме у фіксації пошкоджень, завданих ворогом.

Віталій Кім невдовзі додав, що внаслідок атаки руйнувань зазнала складська будівля. Відомо, що одну людину госпіталізували. На місці влучання спалахнула пожежа. Її рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві / Фото ОК "Південь"

Над Миколаївщиною збили з десяток дронів-камікадзе

Окупанти атакують не лише ракетами типу С-300. Вони ще й активно використовують дрони-камікадзе, придбані в Ірану. Так, за ніч вдалося ліквідувати 16 БпЛА типу Shahed-136.

З них 11 повітряних цілей збили у небі над Миколаївщиною. Ефективно з роботою впоралися сили ППО військових Повітряного командування "Південь". Відомо, що ще три ворожі дрони знищили інші підрозділи Сил оборони Півдня.

Ще два ворожі літаючі пристрої знищили зенітники Повітряного командування "Схід" і Центр". Ці БпЛА змогли пробратися з південного напрямку на Схід і Північ нашої держави. Але, на щастя, у цілі не влучили.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що дрони-камікадзе – не такі вже й складні цілі. Водночас він зауважив, що є певні нюанси, які дозволяють їх знищувати. Мовиться про наявність засобів оборони у тих зонах, які перетинають ворожі БпЛА.

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