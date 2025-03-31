Нічний терор Харкова: які наслідки атаки "Шахедами", є постраждалі
У ніч на 31 березня росіяни вкотре здійснили терористичну атаку на Харків. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа, є руйнування та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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Які наслідки атаки на Харків сьогодні
Протягом цієї ночі окупанти вкотре тероризували Харків "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів.
О 02:29 ворожий безпілотник влучив у будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3 багатоквартирних будинків, а також скління фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі.
Постраждало 3 людини (гостра реакція на стрес, садна колінного суглоба),
– повідомив голова ОВА.
Наслідки атаки "Шахедами" на Харків 31.03.2025 / Фото з телеграму Синєгубова