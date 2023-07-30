Вони отримали те, що хотіли, – Повітряні сили про нічну атаку дронів по Москві

Спокійно в Росії уже не буде, ні в глибинці, ні в столиці. Сьогоднішні падіння дронів поблизу бізнес-центру "Москва-Сіті" є цьому доказом. Росіяни отримали те, що хотіли.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону нагадавши, що це далеко не перша атака, інформує 24 Канал.

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Хіба вперше таке? В Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна "нє касаєтся" – вона вже "касаєтся". Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно,

– зазначив Юрій Ігнат.

Речник додав, що як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, щось таки прилітає.

"Тому говорити про російський "спокій в глибинці" вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли", – додав Ігнат.

Головне про "бавовну" в Москві

Цієї ночі у російській столиці стався вибух на території комплексу "Москва-Сіті", а росіяни заявили про атаку дронів. Крім того, міноборони країни-агресора стверджує, що "відбило атаку".