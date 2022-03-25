Нічого нового: окупанти взялися за знищення української літератури та підручників

На окупованих територіях ворожим військам ніяк не вдається встановити свої правила. Опір місцевого населення поховав усі їхні надії на встановлення свого порядку.

На окупованих територіях російські окупанти вирішили продемонструвати, що знайомі з найгіршими традиціями нацизму. Вони почали атакувати те, чого ніколи в житті не тримали у руках – книжки.

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Знищення книжок

Як повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, на окупованих територіях рашисти почали нищити підручники історії та українську літературу.

Так звана "воєнна поліція" вилучає українську художню та історичну літературу з бібліотек тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей. Книги вивозяться у невідомому напрямку.

Сьогодні російські окупанти знищують не просто книжки. Вони намагаються знищити культурну та національну ідентифікацію, нашу тисячолітню історію України,

– написала Денісова.

Вона додала, що дії окупантів порушують одразу декілька міжнародних Конвенцій, тому міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей злочин.

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