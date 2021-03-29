У Нідерландах парафіяни церков, які порушили карантин, напали на журналістів: відео

У Нідерландах попри жорсткий карантин 28 березня відкрилися на службу 2 церкви. Парафіяни побили журналістів, які приїхали зняти сюжет про порушників обмежень.

Що трапилося у Нідерландах

Журналісти приїхали до протестантського храму Міераскерк у місті Крімпен-ан-ден-Ейссел неподалік Роттердама. Напередодні церква заявила, що проведе службу для всіх парафіян і ця інформація потрапила у ЗМІ.

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Зауважимо, в країні діє суворий карантин і всі масові зібрання, зокрема і церковні служби, заборонені.

Журналіст Жаккі ван Гіссен написав у твітері, що на нього напав парафіянин.

Біль минув, але я все ще в шоку. Сьогодні вранці під час роботи на мене напав парафіянин у Крімпені,

– заявив працівників ЗМІ.

Дивіться відео нападу на журналіста:

Правоохоронці вивели з церкви під час служби підозрюваного у нападі 43-річного чоловіка. Його затримали.

Ще один напад на журналістів стався біля церкви Сіону в місті Урк, на північний схід від Амстердама. Парафіяни напали на журналістів під час служби, яка проходила без дотримання карантинних норм.

Один з парафіян навмисно збив телеоператора біля церкви своєю автівкою.

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