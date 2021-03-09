У Нідерландах продовжили локдаун до кінця березня

У Нідерландах ще на 3 тижні продовжили дію локдауну. Все через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус.
Джерело:DW
Локдаун у Нідерландах діє ще з 23 січня. Тоді запровадження обмежень супроводжувалося протестами населення.
Читайте також Нові вимоги Нідерландів до тестів на коронавірус для авіапасажирів
За словами прем'єр-міністр країни Марка Рютте, певні послаблення будуть впродовж 8 – 14 лютого. Все тому, що в країні відбуватимуться парламентські вибори.
Що передбачає локдаун у Нідерландах
Одночасно з продовженням локдауну, в країні відновлять пасажирське сполучення з Великою Британією. За даними уряду, "британський" штам коронавірусу вже дуже поширений у Нідерландах, тому обмеження сполучення втратило сенс.
Серед обмежень у країні є комендантська година – з 21:00 по 04:30.
Усі ресторани та бари – зачинені. Робота магазині – обмежена.
Яка ситуація з COVID-19 у країніЗа даними Worldometers, станом на 9 березня коронавірусом у Нідерландах заразилися 1 123 909 людей. З них 15 861 хворий, на жаль, помер. Раніше локдаун продовжували до 15 березня. Однак через несприятливу коронавірусну ситуацію уряд вирішив відтермінувати зняття обмежень.
Коли у Нідерландах вперше ввели локдаун, на вулицях спалахнули протести. Люди трощили вітрини магазинів та палили припарковані автомобілі.