У Нідерландах продовжили локдаун до кінця березня

9 березня 2021 , 08:33
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У Нідерландах ще на 3 тижні продовжили дію локдауну. Все через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус.

Джерело:

DW

Локдаун у Нідерландах діє ще з 23 січня. Тоді запровадження обмежень супроводжувалося протестами населення.

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За словами прем'єр-міністр країни Марка Рютте, певні послаблення будуть впродовж 8 – 14 лютого. Все тому, що в країні відбуватимуться парламентські вибори.

Що передбачає локдаун у Нідерландах

Одночасно з продовженням локдауну, в країні відновлять пасажирське сполучення з Великою Британією. За даними уряду, "британський" штам коронавірусу вже дуже поширений у Нідерландах, тому обмеження сполучення втратило сенс.

Серед обмежень у країні є комендантська година – з 21:00 по 04:30.

Усі ресторани та бари – зачинені. Робота магазині – обмежена.

Яка ситуація з COVID-19 у країні

За даними Worldometers, станом на 9 березня коронавірусом у Нідерландах заразилися 1 123 909 людей. З них 15 861 хворий, на жаль, помер. Раніше локдаун продовжували до 15 березня. Однак через несприятливу коронавірусну ситуацію уряд вирішив відтермінувати зняття обмежень.

Коли у Нідерландах вперше ввели локдаун, на вулицях спалахнули протести. Люди трощили вітрини магазинів та палили припарковані автомобілі.