У Нідерландах прогримів вибух біля центру тестування: відео

У Нідерландах біля центру, де тестують на коронавірус, 3 березня стався вибух. Інцидент трапився у місті Бовенкарспел. Про постраждалих не повідомляють.

У будівлі центру для тестування від потужного удару повибивало вікна. На місці працюють вибухотехніки.

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Вибуховий пристрій вмонтували у трубу

За попередньою версією фахівців, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Його вмонтували у металеву трубу назовні приміщення. У центрі у цей час був охоронець, проте, на щастя, він не постраждав.

Район тимчасово перекрили

Також правоохоронці обстежують околиці, адже цілком можливо, що такий пристрій встановили не один, а кілька. Район тимчасово перекрили.

Жителям Бовенкарспела порадили до 12:00 скасувати усі свої зустрічі та не виходити на вулицю. Поліція проводить розслідування.