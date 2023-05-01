У Нідерландах затримали "Бориса Джонсона" з українськими правами

У Нідерландах поліція затримала чоловіка з несправжнім українським водійським посвідченням на ім'я експрем'єра Британії Бориса Джонсона. Інцидент стався у ніч із 29 на 30 квітня.

Поліція затримала в Гронінгені чоловіка, який їхав містом у нетверезому стані. Поліція виявила у чоловіка схоже на українське водійське посвідчення, на ім'я Бориса Джонсона.

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У поліції не повідомляють про громадянство водія

Вказані у "документі" ім'я, фото, дата й місце народження збігаються з даними колишнього прем'єр-міністра Британії. Таке "посвідчення" чинне до кінця 3000 року.

"На жаль для чоловіка, ми не повелися на підроблені водійські права", – заявили в поліції.



Водійські права, які вилучили у водія в Нідерландах / Фото поліція Нідерландів

Поліція вилучила "посвідчення". Незрозуміло, як саме чоловік отримав підроблені водійські права. Інформація щодо громадянства затриманого водія не наводиться.

Поліція поки не повідомляє, чи був водій громадянином України. Зазначається, що такі водійські права легко отримати в туристичних магазинах.

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