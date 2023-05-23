У Резнікова назвали країну, яка першою може передати Україні F-16

Нідерланди мають можливість стати першою країною, яка передасть Києву винищувачі F-16. Країна має у своєму розпорядженні ці літаки.

Про це сказав радник міністра оборони Юрій Сак. За його словами, "Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі".

Дивіться також Коли Україна отримає перші F-16 у кращому випадку: міністр ВПС США окреслив терміни

Наразі Нідерланди використовують 24 винищувачі F-16, які "готові до оперативного розгортання" і будуть використовуватися до середини 2024 року. Після цього вони доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу,

– повідомив представник Міністерства оборони Нідерландів.

У Нідерландів також є ще 18 F-16, "які більше не використовуються в бойових діях" і "також можуть бути передані в інше місце призначення".

За словами представника Міноборони Нідерландів, 12 із цих 18 спочатку планували передати приватній компанії, але передачу було відкладено.

Чи отримає Україна винищувачі F-16: актуально

Вчора, 22 травня, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться дуже скоро.