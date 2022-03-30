Нідерланди не знімуть санкції, якщо Росія та Україна підпишуть угоду "під дулом пістолета"

Навіть підписання мирної угоди між Україною ат Росією не означатиме автоматичне зняття санкцій з країни-агресора.

Про це заявив прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте під час свого візиту до Іспанії. Там він під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI та очільником уряду Педро Санчесом обговорили війну в Україні та європейський енергетичний ринок.

Читайте також "П'ятий пакет санкцій ЄС має бути максимально жорстким": Кулеба поговорив з Боррелем

За словами Рютте, мирна угода між Україною та Росією, згідно з якою Україна відмовляється від території або суверенітету, не є однією з причин для відновлення зв’язків з Росією.

"Мирова угода, укладена під дулом зброї, не є способом повернутися до нормального життя", – заявив Рютте.

Нідерландський політик також у своїй промові назвав Путіна людиною, "керованою реваншизмом та ревізіонізмом".

Рютте у своїй промові також згадав про "реальність репресій і терору". І що це не те, що можна дозволити в Європі XXi століття.