Нідерланди передали перші свої F-16 Україні та анонсували ініціативу щодо дронів

До України надійшла перша партія винищувачів, обіцяних Нідерландами. Крім того, Амстердам оголосив про свою участь у розробці дронів для нашої країни.

Про доставку перших F-16 в Україну повідомив міністр оборони Нідерландів Брекельманс під час свого візиту до Харкова.

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Нідерландські літаки уже в Україні

Чиновник розповів про свої враження від перебування у місті, яке потерпає від постійних авіанальотів. Міністр підкреслив нагальну потребу України у винищувачах.

Я вперше можу офіційно оголосити, що перші нідерландські F-16 поставлені в Україну. Це терміново потрібно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні Брекельманса.

Також він додав, що решта з обіцяних 24 літаків з’являться в Україні вже найближчими місяцями.

Окремо Брекельманс повідомив, що Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у передову розробку БПЛА разом з Україною.

Візит міністра оборони Нідерландів до Харкова / Фото з соцмережі "Х" Брекельманса

Нагадаємо, що ще на початку серпня президент Зеленський оголосив, що перші F-16 надійшли в Україну. Тоді британська газета The Times повідомила, що Україна отримала перші 6 винищувачів від Нідерландів. На початку вересня країна-союзниця дозволила Україні бити по території Росії своєю зброєю, зокрема F-16.