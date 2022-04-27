Нідерланди припинили видавати візи росіянам

Посольство Нідерландів у Москві припинило видавати візи росіянам. Таке рішення ухвалили через брак дипломатів.

Частину останніх Росія видворила з країни. Зокрема таке рішення Москва ухвалила як відповідь на висилку російських дипломатів.

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Росіяни не зможуть отримати візу в Нідерланди

Громадяни Росії з середи (мовиться про 27 квітня – 24 канал) більше не можуть подавати документи на візу в Нідерланди в посольстві Нідерландів у Москві. Це не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів,

– повідомили в МЗС Нідерландів.

Там також запевнили, що нідерландських дипломатів у Росії залишилось так мало, що вони просто не можуть займатись видачею віз для росіян та керувати консульським відділом посольства на повну потужність.

"Тому короткострокові візи більше не можуть видаватися. Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин", – повідомили у відомстві.

Окрім того, за даними МЗС країни, – щотижня в середньому 150 росіян звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Додали також, що:

невідомо, скільки часу буде діяти цей захід;

консульський відділ працює з обмеженими можливостями, проте посольство відкрите для інтеграційних документів та інших питань.

Що цьому передувало

29 березня Нідерланди оголосили про видворення 17 російських дипломатів. Уряд країни наголосив, що їхня подальша присутність становить загрозу національній безпеці.

Країна повідомила, що цих дипломатів підозрюють в шпигунстві. Тому таке рішення ухвалили задля безпеки власної країни. Зокрема й на тлі війни Росії з Україною.

Врешті з 75 акредитованих російських дипломатів залишилось 58.

У відповідь Росія також видворила нідерландських дипломатів, що й частково заблокувало роботу посольства Нідерландів у Москві.

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