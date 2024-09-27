У Нідерландах відбудеться прощальний політ винищувачів F-16

Повітряні сили Нідерландів проведуть церемонію прощання зі своїми останніми винищувачами F-16. Їхній урочистий прощальний політ відбудеться в п'ятницю, 27 вересня.

Церемонію транслюватимуть на живо 27 вересня о 13:30, за місцевим часом, про що повідомляє кореспондент агентства Укрінформ в Гаазі.

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Нідерланди проведуть церемонію прощання з F-16

Під час церемонії кілька останніх літаків F-16 пролетять прощальний тур над Нідерландами, які підіймуть з авіабази "Волкель".

Повітряні сили Нідерландів вже 45 років мають в експлуатації F-16, які десятиліттями використовувалися під час місій усередині країни та за кордоном.

Вказується, що прощальні польоти вирішили транслювати на живо через великий інтерес до заходу як в самих Нідерландах, так і за межами країни.

На жаль, неможливо прийняти всіх на авіабазі, і доводиться робити вибір. Ми, серед іншого, обмежені кількістю місць, де відбудеться захід. Ми розуміємо, що багато (колишніх) колег і шанувальників авіації розчаровані цим. Тож, щоб задовольнити численні запити та залучити якнайбільше людей до прощальних польотів F-16, ми даємо всім можливість стежити за тим, що відбуватиметься у другій половині дня у прямому ефірі,

– кажуть в нідерландських Повітряних силах.

На сайті міністерства оборони Нідерландів показали маршрут, яким літатимуть F-16.



Маршрут прощального польоту нідерландських F-16 27 вересня 2024 року / Фото Міноборони Нідерландів

Додамо, що станом на 2022 рік, у Нідерландах залишалось 29 винищувачів F-16. Зараз країна активно переходить на нові американські літаки F-35.