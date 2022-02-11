Нідерланди радять своїм громадянам залишити Україну

У Нідерландах наполегливо радять своїм громадянам виїхати з України. Щоправда, це лише поради. Про евакуацію наразі не мовиться.

Інструкції надходять безпосередньо з Гааги. Про це заявив посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол.

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Дипломат говорить про "добровільний вибір виїзду з країни, але за наполегливою порадою". Він нагадав про центр екстреної допомоги під голландським прапором у Львові. Туди громадяни Нідерландів можуть звернутися за екстреними документами чи інформацією.

Інші країни роблять схожі заяви

На тлі загрози нападу Росії інші країни теж закликають своїх громадян виїжджати з України. Наприклад, Японія. МЗС країни підвищило рівень небезпеки перебування у державі.

Президент США Джо Байден 11 лютого також звернувся до американців із закликами покинути Україну.

Південна Корея теж заборонила своїм громадянам відвідувати нашу країну з 13 лютого.

США навмисно доповідали тривожні сценарії

Рада національної безпеки США та розвідка навмисно надавали адміністрації Байдена тривожні сценарії ескалації Росії проти України. Таким чином хотіли стримати Кремль від нападу. Кажуть, що всі дії обережно координували.

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