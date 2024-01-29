Нідерланди виділяють на Україну ще 122 мільйони євро: більшу частину витратять на артснаряди

Україна продовжує отримувати допомогу від своїх союзників. Так, Нідерланди виділяють на потреби нашої держави 122 мільйони євро. Зокрема, 87 мільйонів – на покупку артилерійських снарядів.

Про це 29 січня повідомила пані міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Палаті представників парламенту. Вона пояснила, куди спрямують 122 мільйони євро допомоги.

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Україна отримає не лише снаряди

Отже, 87 мільйони євро Нідерланди виділяють на покупку артилерійських снарядів для нашої держави. Також 25 мільйонів виділяють у Міжнародний фонд для України. Їх спрямують на покупку обладнання.

Також уряд виділить ще 10 мільйонів євро. Цю суму спрямують на покращення кіберзахисту України.

Як зазначила пані міністр, ці кошти – результат консультацій, проведених Контакною групою з питань оборони України. До неї входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають нашій державі закупити обладнання та ресурси, необхідні для захисту від Росії.

Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну і за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свободу, рівність, права людини,

– сказала Оллонгрен.

Тим часом Україна очікує на те, щоб у США ухвалили виділення допомоги для нашої держави. Мовиться про понад 60 мільярдів додаткового фінансування, яке ще наприкінці 2023 року попросив виділити Джо Байден.

Що буде, якщо допомоги від США не буде

Напередодні Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів про наслідки, які можуть виникнути, якщо США надалі затягуватимуть процес підтримки нашої держави. За словами українського президента, це також впливатиме на Європу.

Я вірю, що цього не станеться. Що Європа не залишиться одна. І тут питання – комплексне. Перше – Європа не впорається одна, якщо вона буде надавати допомогу на тому рівні, яку отримувала Україна – ні зброєю, ні фінансово. Чому? Якби вся Європа об'єдналася, вона змогла б дати достатню підтримку Україні, але США мають вплив: якщо сигнали не дуже позитивні, то вони мають вплив на деяких лідерів Європи,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, глава держави вважає, що якщо США відколються, то через це також може посипатися санкційна політика.