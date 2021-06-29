Винищувачі РФ оточили фрегат Нідерландів біля Криму: Амстердам назвав ситуацію загрозливою
Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів. Як розповіли у нідерландському Міноборони, інцидент стався 24 червня у Чорному морі.
Фрегат Eversten перебував неподалік від окупованого Росією Криму. Російські винищувачі протягом кількох годин здійснювали польоти на близькій відстані від фрегата, симулюючи атаку.
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Фрегат перебував у міжнародних водах, – Нідерланди
Літак неодноразово пролітав небезпечно низько над кораблем і впритул до нього і здійснював фіктивні атаки. Під час цих спроб HNLMS Evertsen перебував у міжнародних водах,
– зазначили у Міноборони Нідерландів.
Яка реакція російського Міноборони
У Росії створену загрозу заперечують. Мовляв, винищувачі здійснювали польоти на безпечній відстані. Причина – Eversten начебто неочікувано змінив курс і рушив до Керченської протоки. Винищувачів фрегат "злякався" і, кажуть у Москві, одразу змінив курс знову. Військові країни-агресора навіть оприлюднили відео – для підтвердження.
Росія раніше заявила, що відкрила вогонь по есмінцю Британії
Зазначимо, що 23 червня у Чорному морі відбувся скандальний інцидент. Росія заявила, що британський есмінець Defender начебто увійшов у "російські територіальні води". Після цього по судну нібито відкрили попереджувальний вогонь.
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У Міноборони Британії такій заяві дуже здивувались і запевнили, що по есмінцю ніхто не стріляв. Ба більше, він перебував у міжнародних водах. Росію така реакція Туманного Альбіону лише розлютила.