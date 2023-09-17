Навіть списали 5 статтю НАТО: хунти Нігеру, Буркіна-Фасо та Малі утворили військовий союз

Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, три західноафриканські країни Сахелю, якими керують військові хунти, підписали пакт про безпеку. Країни зобов'язалися прийти на допомогу один одному в разі будь-якого повстання або зовнішньої агресії.

Три країни намагаються стримувати ісламських повстанців, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", а також спостерігають напруженість у відносинах із сусідами та міжнародними партнерами через перевороти.

Дивіться також Парад держпереворотів в Африці: хто стоїть за новим військовим заколотом у Габоні

Малі, Нігер і Буркіна-Фасо уклали колективний договір про безпеку

Переворот у Нігері вбив ще один клин між цими трьома країнами та країнами регіонального блоку – Економічного співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), яке пригрозило застосувати силу для відновлення конституційного правління в країні.

Малі та Буркіна-Фасо пообіцяли прийти на допомогу Нігеру, якщо він зазнає нападу.

Будь-який напад на суверенітет і територіальну цілісність однієї або декількох договірних сторін буде розглядатися як агресія проти інших сторін,

– йдеться в статуті так званого пакту, відомого як Альянс держав Сахелю.

Повідомляється, що держави надаватимуть допомогу індивідуально або колективно, в тому числі із застосуванням збройної сили.

"Сьогодні я підписав з главами держав Буркіна-Фасо й Нігеру Ліптако-Гурмську хартію про створення Альянсу держав Сахелю з метою створення системи колективної оборони і взаємодопомоги", – заявив лідер малійської хунти Ассімі Гойта.

Сахельський альянс, підтримуваний Францією, розпався

Всі три держави були членами підтримуваного Францією Сахельського альянсу G5 разом з Чадом і Мавританією, створеного у 2017 році для боротьби з ісламістськими угрупованнями в регіоні.

Після військового перевороту Малі покинула неактивну організацію, в той час як повалений президент Нігеру Мохамед Базум заявив у травні минулого року, що після виходу Малі сила "мертва".

Відносини між Францією та цими трьома державами погіршилися після переворотів.

Франція була змушена вивести свої війська з Малі та Буркіна-Фасо і перебуває в напруженому протистоянні з хунтою, яка захопила владу в Нігері після того, як попросила її вивести свої війська і посла. Франція відмовилася визнати владу хунти.