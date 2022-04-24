У Нігерії вибухнув нелегальний нафтозавод: понад 100 жертв

На кустарному нафтопереробному заводі Нігерії стався потужний вибух. Загинули понад 100 людей.

Це був нелегальний завод. Комісар із питань паливних ресурсів нігерійського штату Імо Гудлак Опіа зазначив, що вся територія заводу всіяна тілами загиблих.

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Дим від пожежі покрив ліси, що розташовані поруч. Оператора заводу оголосили в розшук.

Як діють побідні заводи

ЗМІ пишуть, що схожі підприємства незаконно врізаються у трубопроводи та кустарними методами переробляють нафту на пальне. У Нігерії начебто діє багато таких заводів, вони шкодять економіці.

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