У Нігерії звільнили з полону понад 300 школярок, яких викрали бойовики

Понад 300 дівчат, викрадених напередодні з інтернату в Нігерії, звільнили. За інформацією місцевої влади, зараз усі вони перебувають у безпеці.

Про це повідомив Белло Мухаммад Матавалле, губернатор нігерійського штату Замфара, у якому трапився цей інцидент.

До теми Нігерія закрила школи-інтернати після масового викрадення учениць

"З радістю повідомляю про звільнення з полону викрадених школярок. Нам вдалося подолати перешкоди, що стояли на шляху наших зусиль", – написав він у твіттері та опублікував фото.

Матавелле зауважив, що дівчата вже прибули у будівлю уряду, з ними все гаразд. Водночас чиновник не назвав точну кількість звільнених учениць.

Зауважимо, що 28 лютого видання Vanguard повідомило, що викрадені школярки звільнені. Проте тоді влада не підтвердила цю інформацію.

Що відбулося раніше

► Напад на державну школу-інтернат у місті Джангебе стався вночі 26 лютого. Бойовики увірвалися до гуртожитку, викрали 317 школярок та відвезли у невідомому напрямку.

► Зловмисники прибули до будівлі на автобусах, джипах та мотоциклах. Вони переоділися у форму співробітників державної служби безпеки та змусили школярок вийти на вулицю.

► Правоохоронці разом військовими терміново розпочали пошукову операцію. Проте, як писали в Associated Press, злочинці атакували й військовий табір поблизу, аби армія не могла втрутитися.

► Загалом у гуртожитку навчального закладу проживали близько 500 дівчат. Частині з них вдалося втекти під час нападу та не потрапити до рук бойовиків.