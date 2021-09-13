У них немає грошей: "слуги" відреагували на заяву Білорусі про закупівлю російської зброї

У "Слузі народу" не сприйняли серйозно заяву Олександра Лукашенка щодо закупівлі зброї в Росії на суму 1 мільярд доларів. Запевняють, що у Білорусі немає стільки грошей.

Економічний потенціал Білорусі не є настільки потужним. Про це заявив депутат від "Слуги народу" та представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський в ефірі одного з українських телеканалів.

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Білорусь може розглядати Україну як противника

Тому, за словами Веніславського, країна не може "одним махом" виділити 1 мільярд доларів на закупівлю зброї. Нардеп наголосив, що це чіткий сигнал для України. Зокрема, Білорусь вже розглядає Україну, як потенційного супротивника. Раніше цього не було. Проте, на його думку, говорити про те, що цей факт потребує негайної реакції, не варто.

Що цьому передувало

Лукашенко заявив, що Білорусь хоче купити російського озброєння на 1 мільярд доларів.

До слова, Росія та Білорусь 10 вересня почали активну фазу масштабних військових навчань "Захід-2021". У них беруть участь близько 200 тисяч військових.

Президент держави-агресорки Володимир Путін каже нібито навчання – "мирні".