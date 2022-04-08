У них вже немає шансів перемогти з "великим понтами", – Подоляк про нові заяви Пєскова

Російські високопосадовці все частіше відзначаються неочікуваними заявами. Все це вказує на те, що хід війни проти України змушує їх добряче понервувати.

Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник глави ОП. Він також є членом української делегації на переговорах з Росією, пише 24 канал.

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У Росії помітно занервували

Подоляк прокоментував нещодавні слова Пєскова. У інтерв'ю виданню Sky News речник Путіна визнав, що російська армія зазнала серйозних втрат й назвав це "великою трагедією". І навіть припустив, що "спецоперація" скоро може "досягнути цілей" або закінчитися завдяки переговорам.

Очевидно, що у Москві вже не розуміють, чим для них закінчиться війна проти України, переконаний радник очільника Офісу Президента.

Російські "топи", номенклатура й політичні еліти постійно роблять якісь дивні заяви. Видно, що вони дуже нервують й не розуміють, що відбувається,

– наголосив він.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що речник Путіна – елемент системи й говорить лише те, що йому наказують. Тож, на його думку, висловлювання Пєскова можна пояснити тим, що режим вирішив перевірити, як населення реагуватиме на провал "спецоперації".

У ворога не залишилось переваг

Крім цього, Подоляк зазначив, що росіяни хотіли перемогти у цій війні "зі своїми великими понтами". Але тепер шансів втілити такі наміри у реальність у них вже взагалі немає. "Росія бачить, що з точки зору подій на фронтах у них немає жодної переваги", – підкреслив він.

Водночас додав, що окупанти розраховують покращити свої ситуативні позиції боями на Донбасі. Там сподіваються, що за таких умов зможуть поводитися на переговорах ще нахабніше. Втім, наголосив Подоляк, усі в Україні "готові до того, щоб поставити Росію на місце".

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