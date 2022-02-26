Ніхто із влади міст не покинув роботу, попри обстріли, – Подоляк

Окупанти йдуть зі всіх напрямків практично у всіх великих містах України. Однак ситуація контрольована.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі ТСН.

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"В жодному місті, області ніхто з керівництва місцевих органів влади не покинув своїх робочих місць, вони працюють, попри обстріли", – сказав радник.

Окрім цього, він додав, що війна йде вже з простими людьми, ворог знищує громадянську інфраструктуру.

"Однак з цим викликом Україна дуже і дуже добре справляється", – наголосив Подоляк.

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