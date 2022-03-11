Ніхто не буде лякатися і вмовляти Путіна, – європарламентар про шантаж Кремля щодо АЕС

Українська розвідка заявила, що Росія готує провокацію на Чорнобильській атомній електростанції. Європа вражена тим, що Кремль готовий піти на найтрагічніші події.

Однак європейці не готові ставати на коліна перед Володимиром Путіним. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Андріюс Кубілюс.

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"Путін намагається всім погрожувати ядерною зброєю та іншим", – зауважив Кубілюс.

"Божевільні готові на катастрофічні кроки"

Він не бачить ніякої альтернативи у поведінці Заходу. Повинна бути лише ще жорсткіша відповідь на провокації Путіна.

Я не бачу ніякої ймовірності, щоб хтось злякався і вмовляв Путіна, щоб він цього не робив,

– зазначив євродепутат.

"Питання у тому, що можна зробити з божевільними лідерами Кремля, які можуть йти на найтрагічніші та катастрофічні кроки", – додав Кубілюс.

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