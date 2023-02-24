Ніхто не любить лузерів: Зеленський назвав єдиний варіант перемоги у війні

Володимир Зеленський дав велику пресконференцію у роковини повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент розповів журналістам, як наша держава працює над перемогою.

У своїй відповіді глава держави підкреслив, що ніхто не любить невдах. І навколо цього також будується шлях України до перемоги у жорстокій війні, розв'язаній Росією.

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Перемоги на полі бою важливі

Президент України наголосив, що держава працювала і працює над тим, щоб низка держав перейшли зі статусу нейтральних у не нейтральні. Над цим працювала як політична еліта України, так і Збройні Сили.

Перемоги на полі бою дають впевненість. Ніхто не любить лузерів. Як би це не звучало страшно, але це правда. Всі хочуть бути переможцями. Ось і все. Треба всім працювати. Всередині держави і ззовні. Єдиний шанс, як перемогти,

– підкреслив він.

Пресконференція Зеленського 24 лютого 2023: дивіться відео