Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ, – "Газпром"
24 липня 2021 , 20:48Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
У "Газпромі" стверджують, що у питанні продовження транзиту газу територією України не пропонували Києву напряму закуповувати газ. Таку заяву у Москві зробили після слів Юрія Вітренка.
Сказали нібито коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований країнам ЄС, найперше – Німеччині.
До теми Україна не погодиться на транзит газу в обмін на невигідні закупівлі, – Вітренко
Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ,
– заявили у компанії.
Додали, що начебто Міллер говорив про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до закупівель російського газу компаніями ЄС за новими контрактами.
Що цьому передувало
- Раніше Міллер заявив, що Москва готова забезпечити і збільшити транзит газу через Україну, якщо будуть додаткові закупівлі російського газу.
- Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповів, що пропозиції щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні. Він наголосив, що Україна не буде доплачувати Росії за доставку газу до Європи.