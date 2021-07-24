Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ, – "Газпром"

24 липня 2021 , 20:48
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Джерело:

ТАСС

У "Газпромі" стверджують, що у питанні продовження транзиту газу територією України не пропонували Києву напряму закуповувати газ. Таку заяву у Москві зробили після слів Юрія Вітренка.

Сказали нібито коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований країнам ЄС, найперше – Німеччині.

До теми Україна не погодиться на транзит газу в обмін на невигідні закупівлі, – Вітренко

Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ,
– заявили у компанії.

Додали, що начебто Міллер говорив про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до  закупівель російського газу компаніями ЄС за новими контрактами.

Що цьому передувало

  • Раніше Міллер заявив, що Москва готова забезпечити і збільшити транзит газу через Україну, якщо будуть додаткові закупівлі російського газу.
  • Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповів, що пропозиції щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні. Він наголосив, що Україна не буде доплачувати Росії за доставку газу до Європи.
Зверніть увагу! Німеччина та США фактично  погодили завершення "Північного потоку-2", уклавши угоду. Хоча й Берлін обіцяє, що домагатиметься продовження контракту про транзит ще на 10 років. Крім того, запевняють, нібито допоможуть українській енергетиці.
Автор: Ольга Музика