Ніхто не радіє війні: як живе окупований Луганськ після проваленого "бліцкригу" Путіна

Почуття жаху, що не минає, з тієї самої п'ятниці, коли екстрено, не давши оговтатися, оголосили евакуацію. Почуття страху перманентне: таке, виявляється, буває. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Жах, який не зникає

І після порівняння стає зрозуміло, що навіть події 2014 року не були такими страшними, як усе, що відбувається зараз. Як і в багатьох (я читаю про це) є надія, що якщо сильно зажмуритися, все мине.

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Якщо прокинутись вранці – ти знову повернешся в колишнє життя, нехай далеко не ідеальне, але зрозуміліше і звичніше, ніж той жах, який оточує нас зараз.

Місто-привид

Луганськ зараз до неможливості порожній. Подекуди на ринках торгують старенькі та непризовного віку чоловіки – щасливчики за нинішніх часів. Зачинено звичні м'ясні та молочні модулі, де працювали чоловіки того самого віку 18 – 55: вантажники, м'ясники, продавці.

Є основні продукти, це важливо, але водночас є дефіцит олії, борошна, солі, дешевих круп, питної води. З водою цікаво. Воду возили чоловіки призовного віку, які перестали їздити через мобілізацію. Люди ходять по воду у найближчі точки і носять воду у пляшках. На багатьох точках промовисті написи "Води немає".

Зачинено магазини побутової техніки, сервісні центри, шиномонтаж, будівельні магазини, магазини автомобільних запчастин – вотчина чоловіків.

Луганськ став містом жінок, старих та дітей. Жінки метушливо і швидко переміщаються містом із сумками продуктів, вони ходять напівпорожніми магазинами і поспішають засвітло повернутися додому.

Тільки діти почуваються вільно у місті – у них безстрокові та дивні канікули. Хлопчаки катаються на велосипедах весною і стрибають на скейтах там, де ще тиждень тому стояв автобус для евакуйованих.

Полювання на "гарматне м'ясо"

Містом їздить мало машин, але багато військової техніки. Стало набагато більше людей у ​​військовій формі. Місто стало дуже тихим і безлюдним. З початку евакуації у багатьох сім'ях ховають чоловіків призовного віку. Вони сидять удома, виїхали на дачі, відсиджуються у родичів, не піднімають телефон та спілкуються зі світом через дружин.

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Ніколи ще не було такої тиші у приватному секторі. Місто у вихідні стало вимерлим, тихим, настороженим. Здається, що в кожному будинку стоять за шторами і непоміченими дивляться на вулицю, чекаючи на призов до армії.

Дуже багато чуток та хибної інформації. Дуже багато неперевіреної інформації та страхів. Немає радості від того, що війна набула такого формату і йде так зване "визволення" російськими окупантами усієї Луганської області. Буквально всі говорять про страх бойових дій і чекають на мир.

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