Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці, – Макрон

Росіяни продовжують масштабний наступ на Сході України та ракетні обстріли мирних українських міст. Ворог не збирається припиняти війни, і наші партнери це чудово розуміють.

Партнери України роблять усе можливе для того, щоб наші воїни отримали все необхідне для оборони України від російських окупантів. Попри шалені втрати росіяни не збираються відмовлятися від своїх намірів, але наші партнери запевняють: полишати Україну віч-на-віч з окупантами ніхто не буде.

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про те, що Україна буде отримувати усю необхідну допомогу для боротьби з російськими окупантами. Він наголосив: у цій війні Росія не може і не повинна перемогти. Посилення та підтримка чинних санкцій – ще один важливий крок на цьому шляху.

Що стосується припинення війни до кінця року, то французький лідер дуже обережний із прогнозами.

Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці». Вихід може бути досягнутий наприкінці року, але тільки якщо всі будуть впевнені, що Росія не повинна перемогти й не отримає ніяких дивідендів з війни,

– заявив Макрон.

Також Макрон відмовився визнавати Росію державою-терористом, а обстріл ТРЦ у Кременчуці назвав воєнним злочином.

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