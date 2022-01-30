Ніхто не знає, що зробить Путін, але всі знають, на що він здатен, – прем'єр Польщі
Джерело:El Mundo
Прем'єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький вкотре оголосив про повну підтримку України. Це сталося в інтерв'ю іспанському виданню.
І якраз перед візитом до Києва, запланованого на перший тиждень лютого. Моравецький пообіцяв українцям адекватну підтримку перед загрозою російської агресії.
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Моравецький пообіцяв Україні підтримку у протистоянні з Кремлем
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня приїде до Києва. Тим часом на вікенді у популярному іспанському виданні вийшло велике інтерв'ю польського урядовця, в якому він сказав дещо важливе про Україну.
Зокрема:
- Що Польща надасть Україні адекватну підтримку перед загрозою російській агресії.
- Що безпека України – це безпека всієї Європи, а мрія Путіна – відновлення імперської могутності.
Ніхто не знає, що зробить президент Росії Володимир Путін, але всі знають, що він здатен зробити. Тому його слід зупинити,
– переконаний глава уряду Польщі.
За його словами:
- Світ повинен "не допустити подальших агресивних дій Росії", які можуть "стати жахом для усієї Європи".
- Вже й так в останні роки Путін багато "перевіряє, скільки собі може дозволити", "перетинає чергові кордони" тощо.
У підсумку Моравецький зазначив, що, попри офіційні заяви, Росія вочевидь хоче здійснити вторгнення в Україну. Тож Польща ж надасть Україні "адекватну загрозі підтримку".До слова, Моравецький іронічно закинув дещо й Німеччині.
- Зокрема, "наївно заплющені очі" (це він так прокоментував небажання Берліну постачати Україні зброю та не менше небажання визнавати енергетичний шантаж Кремля).
- А заяви німецької влади про те, що "постачання зброї у зону конфлікту" – погана ідея, назвав такими, які "звучать не надто серйозно за сучасних умов".
А тим часом:
- У Польщі готуються до "чорного сценарію" російської агресії, і до мільйона українських біженців.
- Сейм же цієї країни закликав країни НАТО та ЄС підтримати Україну через загрозу Росії.
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